Жители Флориды приходят в себя после катастрофического урагана «Иэн»

Житель Флориды Дэвид Адамс пробирается по воде через свою улицу в городе Форт-Майерс и пытается оценить..

Житель Флориды Дэвид Адамс пробирается по воде через свою улицу в городе Форт-Майерс и пытается оценить разрушения после урагана «Иэн».

Дэвид, как и тысячи других жителей региона, отказался эвакуироваться и решил переждать бедствие дома с женой и двумя кошками.

Сезон ураганов всегда опасный, но по словам мужчины, он и представить не мог, какая будет катастрофа.

[Дэвид Адамс, житель Форт-Майерса]:

«Мы вышли за дверь, вернее выплыли за дверь, так как вода была здесь. А потом мы перебрались по этой штуке, обошли весь дом по крыше и поплыли к катеру».

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Внутри дома теперь обломки, мусор и грязь, а снаружи – поваленные деревья. Дэвид говорит, что никогда больше не будет игнорировать приказы штата об эвакуации и прогнозы метеорологов.

[Дэвид Адамс, житель Форт-Майерса]:

«Теперь я буду к ним прислушиваться. Раньше даже синоптики в новостях говорили, что каждый десятый раз их прогнозы сбываются. И именно сейчас так и произошло, потому что пришёл шторм и принёс 3,5 метра воды».

Застрявшие между домов катера, улицы в воде, обломки, прибившиеся автомобили, поваленные деревья и столбы и другие разрушения. Такую картину можно увидеть по всему побережью Мексиканского залива во Флориде.

Луис Дамоне тоже стал свидетелем бедствия, поскольку решил не эвакуироваться.

[Луис Дамоне, житель Форт-Майерса]:

«Это просто разрушительная вещь, но что поделать? Мы ещё не так пострадали, как другие люди. Откуда взялись эти машины, я не знаю. Их тут не было. Думаю, будем пробовать всё восстановить и начать с начала».

Между тем, на заправки Флориды выстраиваются многочасовые очереди. Более двух миллионов 300 тысяч домов в штате остались без света.

До того, как «Иэн» обрушился на США, он набирал мощь. В итоге его максимальная скорость ветра достигла 250 километров в час. Он стал одним из самых свирепых ураганов для США за последние годы.

Позже он ослаб до тропического шторма и начал движение на штаты Джорджия, Южная и Северная Каролина.

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