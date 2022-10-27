После нашествия урагана «Иэн» на Флориду прошёл месяц, но здесь, в городе Форт-Майерс-Бич, по-прежнему повсюду видны..

Спустя месяц после урагана город во Флориде всё ещё в руинах

После нашествия урагана «Иэн» на Флориду прошёл месяц, но здесь, в городе Форт-Майерс-Бич, по-прежнему повсюду видны следы разрушений.

Местные жители говорят, что собственными силами им не справиться.

[жительница Форт-Майерс-Бич]:

«Все мои друзья пришли мне на помощь, и это большое дело».

Они также недовольны бюрократией.

[жительница Форт-Майерс-Бич]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В конце сентября ураган «Иэн» обрушился на этот район как шторм четвёртой категории, став одним из самых смертоносных в истории штата. По всей Флориде погибло более ста человек. Волны достигали 5,5 метров в высоту.

С тех пор целые кварталы остаются в руинах.

Некоторые полагаются на помощь незнакомцев, таких как Брэдли. Он специально приехал сюда с Аляски, чтобы помочь в восстановлении.

[Брэдли Миллер, волонтёр]:

«Я помог уже пяти разным домохозяйствам. Помогаю выносить обломки на улицу».

Власти также обещают больше помощи. Губернатор Флориды Рон Десантис в среду объявил о ряде мер, которые призваны значительно ускорить процесс очистки и восстановления. При этом он отметил, что после разрушительного урагана «Майкл» в 2018 году на уборку потребовалось больше полутора лет.

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