Венгерские фермеры продают лошадей, чтобы пережить засуху

Венгерский коневод Андраш Эрдог хотел оставить этих жеребят для своей фермы. Но из-за сильной засухи он..
Дата загрузки: 2022-07-29
Он любит катать на своих лошадях местных детей. Но в этом году ему придётся их продать.
[Андраш Эрдог, коневод]:
«Я занимаюсь здесь сельским хозяйством почти три десятилетия и не могу припомнить такой сильной засухи, чтобы у нас было так мало дождей. Проблема в том, что в последний раз хороший дождливый год был ещё в 2018. Дамбы были заполнены водой, были хорошие урожаи. После ситуация ухудшалась. Теперь могу сказать, что такого бедствия ещё никогда не было».
Этот сельскохозяйственный регион находится между двумя главными реками Венгрии – Дунаем и Тисой. Тут выращивают кукурузу, пшеницу и подсолнечник.
Этот регион также очень подвержен засухе, поскольку находится выше уровня рек, и его почва очень быстро высыхает.
Когда-то на этом месте было озеро, где купались местные жители. Однако много лет назад оно высохло.
Гергей Лайко вернулся с женой в родную деревню три года назад. Купили ферму и трёх лошадей.
В этом году планировали начать разводить овец, свиней и кур. Но засуха помешала их планам.
[Гергей Лайко, фермер]:
«Люди здесь постоянно говорят, что, может быть, нам следует переключиться на пустынные виды: арабские породы лошадей, киви вместо картофеля, верблюдов. Такие у нас теперь грустные шутки».
В регионе также есть сотни оросительных каналов коммунистической эпохи. Однако из-за того, что зимой и весной дождей почти не было, они тоже пересохли.
Короткая ссылка на эту страницу: