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Венгерские фермеры продают лошадей, чтобы пережить засуху

Венгерские фермеры продают лошадей, чтобы пережить засуху

Венгерский коневод Андраш Эрдог хотел оставить этих жеребят для своей фермы. Но из-за сильной засухи он..

Дата загрузки: 2022-07-29

Венгерские фермеры продают лошадей, чтобы пережить засуху
Венгерский коневод Андраш Эрдог хотел оставить этих жеребят для своей фермы. Но из-за сильной засухи он не может вырастить достаточно корма.

Он любит катать на своих лошадях местных детей. Но в этом году ему придётся их продать.

[Андраш Эрдог, коневод]:
«Я занимаюсь здесь сельским хозяйством почти три десятилетия и не могу припомнить такой сильной засухи, чтобы у нас было так мало дождей. Проблема в том, что в последний раз хороший дождливый год был ещё в 2018. Дамбы были заполнены водой, были хорошие урожаи. После ситуация ухудшалась. Теперь могу сказать, что такого бедствия ещё никогда не было».

Этот сельскохозяйственный регион находится между двумя главными реками Венгрии – Дунаем и Тисой. Тут выращивают кукурузу, пшеницу и подсолнечник.

Этот регион также очень подвержен засухе, поскольку находится выше уровня рек, и его почва очень быстро высыхает.

Когда-то на этом месте было озеро, где купались местные жители. Однако много лет назад оно высохло.

Гергей Лайко вернулся с женой в родную деревню три года назад. Купили ферму и трёх лошадей.

В этом году планировали начать разводить овец, свиней и кур. Но засуха помешала их планам.

[Гергей Лайко, фермер]:
«Люди здесь постоянно говорят, что, может быть, нам следует переключиться на пустынные виды: арабские породы лошадей, киви вместо картофеля, верблюдов. Такие у нас теперь грустные шутки».

В регионе также есть сотни оросительных каналов коммунистической эпохи. Однако из-за того, что зимой и весной дождей почти не было, они тоже пересохли.
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