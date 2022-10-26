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Перебрать косточки: как мексиканцы очищают трупы умерших предков

Перебрать косточки: как мексиканцы очищают трупы умерших предков

Каждый год потомки племени майя в городе Помуч на юге Мексики очищают кости своих умерших родственников...

Дата загрузки: 2022-10-27

Перебрать косточки: как мексиканцы очищают трупы умерших предков
Каждый год потомки племени майя в городе Помуч на юге Мексики очищают кости своих умерших родственников. Это древний ритуал почитания предков.

[Венансио Тус Чи, могильщик]:
«Для нас это праздничный день в честь умерших. Это как для вас день рождения. По такому случаю мы наряжаемся и ждём родственников умерших».

Традиции уже много веков. Заключается она в том, что спустя три года после смерти родственника его тело откапывают и переносят в специальные открытые ниши. Обычно остаются кости и черепа, иногда ещё с волосами. Их очищают специальными щётками.

[Венансио Тус Чи, могильщик]:
«Традиция тянется от древних майя. Они оставили её нашим пра-прадедам и дедам. Мы, отцы и сыновья, продолжаем традицию, чтобы о ней не забыли».

Древние майя верили, что, если должным образом не позаботиться об останках умерших, то их духи выйдут на улицы и будут причинять вред живым.

[Венансио Тус Чи, могильщик]:
«Я забочусь об умерших и прошу, чтобы они заботились обо мне, защищали меня».

Древние майя также верили, что смерть – это лишь определённый переходный этап, после которого душа человека отправляется в высшие сферы.
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