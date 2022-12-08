Роботы-пауки будут проверять канализационные трубы в Японии

Такие паукообразные роботы уже в недалёком будущем начнут инспектировать канализационные трубы Японии. Стартап Tmsuk представил робота..

Такие паукообразные роботы уже в недалёком будущем начнут инспектировать канализационные трубы Японии.

Стартап Tmsuk представил робота SPD1. Он призван проверять состояние стареющей канализации страны в условиях нехватки рабочей силы.

Сегодня для осмотра труб используют колёсных роботов. Однако, как оказалось, им сложно перемещаться по некоторым участкам.

[Юдзи Кавакубо, глава TMSUK]:

«Срок службы канализационных труб – 50 лет, и для многих труб он подходит к концу. Людей для осмотра катастрофически не хватает, а количество непроверенных труб увеличивается. Мы слышали, что такие проблемы трудно решить с помощью современных технологий, поэтому разработали этого робота».

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SPD1 в ширину примерно 25 сантиметров. Весит около 3,5 килограммов. То есть он как минимум на 60-70% легче, чем большинство подобных роботов.

Он также оснащён восемью ножками и камерами с 360-градусным обзором. Они позволяют передвигаться по отложениям и другим препятствиям. Управляют им с помощью контроллера.

[Юдзи Кавакубо, глава TMSUK]:

«Мы надеемся, что в будущем он сможет проводить не только осмотр, но и простой ремонт труб, который сейчас делают люди».

Пока это прототип. Но компания уже планирует выпустить его на рынок в апреле 2024 года в виде набора стоимостью около 6 миллионов японских иен. Это почти 44 тысячи долларов США. Такой набор будет включать трёх роботов, контроллер и монитор для просмотра записанного видео.

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