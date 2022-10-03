Ален Робер – французский «человек-паук» – впервые покорил небоскрёб вместе с сыном. Для восхождения мужчины выбрали «Башню Славы» в Барселоне. Её высота – 144 метра. Разрешения у властей не получали. Забирались наверх без страховки.

Жюльен Робер отслужил восемь лет в армии. Спортом занимается постоянно, почти 40 раз прыгал с парашютом, но альпинизмом никогда не увлекался. Перед восхождением сказал, что ему страшно как никогда в жизни.

[Жюльен Робер, сын «человека-паука»]:

«К счастью, у меня есть отец, который поговорит со мной и поможет советом».

60-летний Ален тоже взволнован.

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[Ален Робер, альпинист]:

«На этот раз всё по-другому, потому что там будет и мой сын. Он не альпинист, поэтому я чувствую, что несу за него ответственность. Но он уже взрослый, ему 34 года. Это его собственное решение, но всё же я его отец».

У Жюльена трое детей, поэтому для себя решил: если почувствует, что больше не может, – спустится вниз. Однако он надеялся, что выдержит и поднимется наверх вместе с отцом. И его мечта сбылась. На восхождение ушло меньше часа. Наверху, как обычно, ждёт полиция.

Ален Робер увлёкся альпинизмом в 75-м году. Сначала покорял скалы рядом с родным городом Валансом на юге Франции. Потом стал лазить на небоскрёбы. В списке его достижений – более 150 высоких строений, включая «Бурдж-Халифу», Эйфелеву башню и мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско.

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