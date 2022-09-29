Белка не может спать без плюшевого медвежонка

Белку Джил спасли во время урагана в штате Луизиана в августе 2012 года. В то время ей не было и года. Спасители белки думали, что она поживёт у них немного и вернётся в лес. Но белка осталась насовсем.



«Вегетарианка, эксперт по паркуру, чей единственный страх – это пылесос», – написала о Джил в соцсетях её хозяйка.



У белки есть одна особенность: перед сном она всегда берёт миниатюрного плюшевого мишку. Обняв его, засыпает.



Джил можно назвать домашней белкой. Она приучена к туалету, любит наряды и умеет позировать перед камерой.



«Джилл ездит со мной в отпуск с тех пор, как я начала ухаживать за ней – ещё до того, как ей исполнился год. Она привыкла к дальним поездкам», – рассказала хозяйка.

Как бы ни прошёл день, перед сном Джил всегда берёт миниатюрного белого плюшевого мишку, который её успокаивает.