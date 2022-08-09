Гигантскую гидроаккумулирующую электростанцию запустили в Швейцарии

Эти два озера в швейцарском кантоне Вале на вид ничем не отличаются от обычных. Но их..

Эти два озера в швейцарском кантоне Вале на вид ничем не отличаются от обычных. Но их роль очень важна. Они поддерживают работу новой гигантской гидроаккумулирующей электростанции – одной из мощнейших в Европе.

Такие ГАЭС нужны для выравнивания суточной неоднородности графика электрической нагрузки. То есть они накапливают энергию, когда есть её излишки, и вырабатывают её на пике энергопотребления.

Эту электростанцию строили 14 лет. Проект обошёлся в два миллиарда 200 миллионов евро.

[Ален Сотье, директор ГАЭС]:

«Здесь могут храниться гигантские объёмы энергии – до 20 миллионов кВтч. Возможно, цифры для вас мало что значат, поэтому я приведу пример: это соответствует ёмкости 400 тысяч батарей электромобилей».

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Аккумулятор станции спрятан на глубине 600 метров под землёй. Гигантские турбины-наносы могут вращаться в обе стороны. Переключение между режимами занимает минут пять. Объём воды, проходящей через турбины, достигает 360 кубических метров в секунду. Это соответствует летнему потоку реки Роны через Женеву.

Ожидается, что швейцарская ГАЭС поможет стабилизировать подачу электричества по всей Европе.

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