Выставка о Брюсе Ли открылась в США

«Будь водой, мой друг» – так говорил Брюс Ли. И так называется новая постоянная выставка, посвящённая..

«Будь водой, мой друг» – так говорил Брюс Ли. И так называется новая постоянная выставка, посвящённая легендарному актёру и мастеру боевых искусств. Она открылась в небольшом музее в Сиэтле. Помогла его дочь Шеннон.

Мастер кунг-фу был не только знаменитым киноактёром и талантливым постановщиком боевых сцен, но ещё и философом.

[Шенонн Ли, глава Фонда Брюса Ли]:

«Мы знаем его потрясающие цитаты, но всё намного глубже. Он был очень начитанным, многое знал, умел хорошо писать. Это основа, которая позволила ему многого достичь в области боевых искусств, кино и культуры и стать мировой иконой».

На выставке представлена коллекция книг Брюса Ли. Их 2800. Посвящены боевым искусствам, кинопроизводству и философии. Теперь они навсегда останутся в музее.

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Брюс Ли родился в 1940-м – в год и час Дракона. Снимался в кино с детства. Хорошо танцевал ча-ча-ча. Однажды в школе победил на соревнованиях по боксу. После этого решил всерьёз заниматься кунг-фу. Позже изучил дзюдо и джиу-джитсу. Потом основал свой стиль единоборства джит кун-до.

Актёр много работал, и Шеннон помнит об отце немного. Но главное не забыла.

[Шенонн Ли, глава Фонда Брюса Ли]:

«Лучше всего я помню реальное ощущение его энергии и то, что я чувствовала в его присутствии. Это энергия, любовь, обожание. Я чувствовала себя рядом с ним в безопасности».

Брюс Ли внезапно скончался в июле 1973 года в возрасте 32 лет. Причиной стал отёк мозга, который, возможно, наступил от принятой актёром таблетки от головной боли. Однако это не доказано.

Брюс Ли снялся в 36 фильмах и сделал популярными восточные боевые искусства в западных странах.

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