Выставка в честь принцессы Дианы открылась в Лас-Вегасе

Выставка, посвященная жизни принцессы Дианы, открылась в Лас-Вегасе. Её приурочили к 25-й годовщине гибели «королевы сердец» в автокатастрофе в Париже.

Экспозиция включает более 700 оригинальных предметов на площади в 10 тысяч квадратных метров. Среди них дизайнерские вечерние платья, письма и личные вещи Дианы Спенсер.

[Дэвид Корелли, куратор выставки]:

«У нас есть более 700 оригинальных экспонатов, связанных с Дианой, а также членами королевской семьи, включая принцев Чарльза, Уильяма и Гарри и королевы Виктории».

Здесь также есть копия свадебного платья Дианы.

[Дэвид Корелли, куратор выставки]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Историю Дианы рассказывают через моду, благотворительность и её письма.

[Дэвид Корелли, куратор выставки]:

«Мы узнаем о её воспитании в детстве, о переезде в город, когда ей было 17 лет, и о том, как она впервые вышла из дома в надежде оказаться в Лондоне в своей совершенно новой квартире. Мы проходим через вихрь ухаживаний Чарльза и Дианы и их свадьбу, а затем как бы прослеживаем её путь очень быстрого становления матерью в возрасте 21 года».

На выставке есть почти 80 небольших копий платьев, которые Диана продала на аукционе Christie’s в 1997 году, собрав более 5 миллионов долларов на благотворительность. Также выставлено одно из немногих писем, в котором она упоминает о своей борьбе с булимией.

Часть доходов от работы выставки также направят на благотворительность. Кроме того, здесь будут периодически менять экспонаты, чтобы музей было интересно посетить не один раз.

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