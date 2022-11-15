«Музей Бродвея» открылся в Нью-Йорке

«Призрак Оперы», «Король Лев» или «Злая». Этим, а также многим другим мюзиклам посвятили целый музей. Он..

[Дианна Николетти, соосновательница «Музея Бродвея»]:

«На создание музея у нас ушло пять лет».

«Призрак Оперы», «Король Лев» или «Злая». Этим, а также многим другим мюзиклам посвятили целый музей. Он открылся в Нью-Йорке. Называется «Музей Бродвея» и рассказывает историю знаменитых шоу.

Экспозиция состоит из трёх частей. Первая посвящена самому месту зарождения Бродвея.

[Дианна Николетти, соосновательница «Музея Бродвея»]:

«Она рассказывает об истории возникновения театрального района. Итак, раньше он находился в финансовом квартале. Затем мигрировал на север, на нынешнюю Таймс-сквер».

Вторая часть посвящена знаковым шоу, а третья показывает закулисную работу, которая воплощает шоу на сцене.

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Тетральный квартал Бродвей существует с начала XVIII столетия. В музее можно проследить его историю. Кроме того, экспозиция постоянно пополняется.

[Бен Уэст, историк]:

«Хронология продолжается. У нас есть колонка для каждого года. И в конце каждого года мы будем добавлять новую колонку, которая расскажет о событиях в соответствующем году».

В дополнение к постоянным экспозициям организаторы планируют специальные мероприятия, посвященные Бродвею.

Музей расположен в центре Таймс-сквер на 45-й улице между 7-й и 8-й авеню.

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