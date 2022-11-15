«Музей Бродвея» открылся в Нью-Йорке

«Призрак Оперы», «Король Лев» или «Злая». Этим, а также многим другим мюзиклам посвятили целый музей. Он..
Дата загрузки: 2022-11-15
[Дианна Николетти, соосновательница «Музея Бродвея»]:
«На создание музея у нас ушло пять лет».
Экспозиция состоит из трёх частей. Первая посвящена самому месту зарождения Бродвея.
[Дианна Николетти, соосновательница «Музея Бродвея»]:
«Она рассказывает об истории возникновения театрального района. Итак, раньше он находился в финансовом квартале. Затем мигрировал на север, на нынешнюю Таймс-сквер».
Вторая часть посвящена знаковым шоу, а третья показывает закулисную работу, которая воплощает шоу на сцене.
Тетральный квартал Бродвей существует с начала XVIII столетия. В музее можно проследить его историю. Кроме того, экспозиция постоянно пополняется.
[Бен Уэст, историк]:
«Хронология продолжается. У нас есть колонка для каждого года. И в конце каждого года мы будем добавлять новую колонку, которая расскажет о событиях в соответствующем году».
В дополнение к постоянным экспозициям организаторы планируют специальные мероприятия, посвященные Бродвею.
Музей расположен в центре Таймс-сквер на 45-й улице между 7-й и 8-й авеню.
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