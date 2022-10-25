Вечное искусство представили на выставке в Риме

Эти картины создавали с мыслью о том, чтобы они пережили войны и пожары. Именно поэтому художники..

Эти картины создавали с мыслью о том, чтобы они пережили войны и пожары. Именно поэтому художники XVI-XVII веков заменили обычные холсты камнем.

Более 60 таких творений, рассчитанных на вечность, выставили в Галерее Боргезе в Риме. Выставка объединила работы из многочисленных итальянских и зарубежных музеев и коллекций.

Искусство живописи на камне изобрёл итальянский художник Себастьяно дель Пьомбо после разграбления Рима в 1527 году.

После него многие художники начали с энтузиазмом заменять свои холсты мрамором, лазуритом и другими камнями, которые благодаря своим цветам и прожилкам сами стали частью композиции.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Франческа Каппеллетти, куратор выставки]:

«В этом, безусловно, один из смыслов каменной живописи – вечность искусства».

Практика использования камня в качестве холста стала широко распространённой. Она приобрела символическое значение, намекая в религиозных картинах на прочность католической церкви и на концепции вечной жизни и воскресения.

[Франческа Каппеллетти, куратор выставки]:

«Но затем осознали, что даже камень хрупок, что он может сломаться. На самом деле мы нашли много треснутых или расколотых. То есть живопись по камню также стала диалектическим выражением искусства и времени, заставила задуматься о красоте и недолговечности произведений».

Выставка также показывает, какую роль в создании работ играли резчики по камню. Они помогали художникам выбирать правильные «холсты».

Экспозиция будет открыта до января 2023 года.

Короткая ссылка на эту страницу: