Ресторан высокой кухни для собак открылся в США

Часы кропотливой работы и лучшие продукты. Так рождаются изысканные десерты в этом новом ресторане в Сан-Франциско...
Дата загрузки: 2022-10-27
Шеф-повар Рахми Массарве открыл это заведение именно для собак. Здесь за 75 долларов четвероногий клиент получит обед из нескольких блюд, включая вафли из куриной кожи и тартар из стейка филе-миньон с перепелиными яйцами. Угощение предусмотрено и для хозяина собаки.
[Рахми Массарве, шеф-повар]:
«Наше дегустационное меню – это небольшое развлечение. Здесь интересно как собакам, так и владельцам. Иногда я даже не знаю, кому больше понравилось».
Сан-Франциско – город гурманов. Здесь более 50 ресторанов отмечены звездой Мишлен. Также многие люди держат собак, поэтому появления собачьего ресторана, наверное, стоило ожидать.
[гостья ресторана]:
«Я хотела устроить праздник для своего пса. Он для меня много значит. Это мой четвероногий ребёнок, а здесь идеальное место для праздника. Мы тоже гурманы. Думаю, и он теперь тоже».
[гость ресторана]:
«Конечно, мы не стали бы приходить сюда постоянно. Но сегодня моему псу исполнилось восемь лет, и мы решили потратиться».
Блюда готовят здесь так же хорошо, как в обычном человеческом ресторане. Все продукты качественные и дорогие.
[Рахми Массарве, шеф-повар]:
«Мы используем много методов и уделяем внимание деталям. Например, на приготовление десертов нужно около двух дней. А съедают их за две секунды».
Разрабатывая меню, шеф-повар консультируется с ветеринаром. В итоге блюда получаются полезными и безопасными. Владелец ресторана хочет донести до людей мысль о том, что натуральная еда намного лучше кормов массового производства.
Короткая ссылка на эту страницу: