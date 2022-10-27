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Ресторан высокой кухни для собак открылся в США

Ресторан высокой кухни для собак открылся в США

Часы кропотливой работы и лучшие продукты. Так рождаются изысканные десерты в этом новом ресторане в Сан-Франциско...

Дата загрузки: 2022-10-27

Ресторан высокой кухни для собак открылся в США
Часы кропотливой работы и лучшие продукты. Так рождаются изысканные десерты в этом новом ресторане в Сан-Франциско. Однако наслаждаться ими будут не люди, а их питомцы.

Шеф-повар Рахми Массарве открыл это заведение именно для собак. Здесь за 75 долларов четвероногий клиент получит обед из нескольких блюд, включая вафли из куриной кожи и тартар из стейка филе-миньон с перепелиными яйцами. Угощение предусмотрено и для хозяина собаки.

[Рахми Массарве, шеф-повар]:
«Наше дегустационное меню – это небольшое развлечение. Здесь интересно как собакам, так и владельцам. Иногда я даже не знаю, кому больше понравилось».

Сан-Франциско – город гурманов. Здесь более 50 ресторанов отмечены звездой Мишлен. Также многие люди держат собак, поэтому появления собачьего ресторана, наверное, стоило ожидать.

[гостья ресторана]:

«Я хотела устроить праздник для своего пса. Он для меня много значит. Это мой четвероногий ребёнок, а здесь идеальное место для праздника. Мы тоже гурманы. Думаю, и он теперь тоже».

[гость ресторана]:
«Конечно, мы не стали бы приходить сюда постоянно. Но сегодня моему псу исполнилось восемь лет, и мы решили потратиться».

Блюда готовят здесь так же хорошо, как в обычном человеческом ресторане. Все продукты качественные и дорогие.

[Рахми Массарве, шеф-повар]:
«Мы используем много методов и уделяем внимание деталям. Например, на приготовление десертов нужно около двух дней. А съедают их за две секунды».

Разрабатывая меню, шеф-повар консультируется с ветеринаром. В итоге блюда получаются полезными и безопасными. Владелец ресторана хочет донести до людей мысль о том, что натуральная еда намного лучше кормов массового производства.
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