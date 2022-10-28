Художница, разрисовавшая бутсы для Месси, готовит выставку к ЧМ в Катаре

Лионель Месси стал путеводной звездой для парагвайской художницы Лили Кантеро. Благодаря аргентинскому футболисту её карьера пошла в гору. Сейчас девушка готовится к выставке на чемпионате мира в Катаре.

А всё началось с того, что однажды друзья попросили художницу расписать бутсы.

[Лили Кантеро, художница]:

«Одно привело к другому, и у меня появилась возможность рисовать для футбольных звёзд в Парагвае и во всём мире».

Девушка разрисовывала бутсы для парагвайского футболиста Дерлиса Гонсалеса. Он играл в них на чемпионат мира в 2014 году.

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Она также отправила пару спортивных ботинок Лионелю Месси. Украсила их изображением фотографий с аргентинским футболистом и его родными. Ответа не ждала. Но, к её удивлению, Месси прислал ей фотографию, на которой держит расписанные бутсы в руках.

К тому времени художница собиралась бросить своё занятие. Но признание, полученное от Месси, разделило её жизнь на «до» и «после». Теперь работы Кантеро пользуются популярностью и стоят дорого. Она также продолжает создавать произведения искусства для футбольных знаменитостей. Два года назад подарила бутсы и мяч бразильскому нападающему Роналдиньо.

К чемпионату мира в Катаре девушка приготовила 25 работ. Выставлять их будет в престижной галерее в Дохе.

[Лили Кантеро, художница]:

«Я буду там с 18 ноября до конца чемпионата мира по футболу. Это будет невероятный опыт. Я готовилась к этому почти три года».

В числе экспонатов будут восемь мячей с картинами, посвящёнными футбольным достижениям разных стран. Изображения на восьми парах бутс будут символизировать восемь стадионов, построенных к чемпионату мира в Дохе. Росписи на остальных мячах и бутсах художница посвятила культуре Парагвая и Катара.

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