Сразу два тапира родились в зоопарке в Никарагуа

Два очаровательных детёныша тапира родились в Национальном зоопарке Никарагуа. Мамами стали две самки. Роды у них..
Дата загрузки: 2022-08-10
[Эдуардо Сакаса, директор зоопарка]:
«Роза – наш самый старый тапир в зоопарке. Она родила самку. Детёныш пьёт молоко уже восемь минут».
В зоопарке живут тапиры, распространённые в Америке. Беременность у самок длится 400 дней. Обычно рождается один детёныш. Он питается материнским молоком до года, а потом начинает самостоятельную жизнь.
Тапиры – травоядные животные, которые внешне напоминают свинью. Но у них есть короткий хобот, приспособленный для хватания.
Раньше было много видов тапиров, но сейчас осталось пять. Четыре из них – краснокнижные. В Азии обитает только чепрачный тапир. Остальные встречаются в Центральной и Южной Америке.
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