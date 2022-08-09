Два очаровательных детёныша тапира родились в Национальном зоопарке Никарагуа. Мамами стали две самки. Роды у них..

Сразу два тапира родились в зоопарке в Никарагуа

[Эдуардо Сакаса, директор зоопарка]:

«Роза – наш самый старый тапир в зоопарке. Она родила самку. Детёныш пьёт молоко уже восемь минут».

Два очаровательных детёныша тапира родились в Национальном зоопарке Никарагуа. Мамами стали две самки. Роды у них прошли с разницей в несколько часов. Детёныши весят примерно по девять килограммов каждый.

В зоопарке живут тапиры, распространённые в Америке. Беременность у самок длится 400 дней. Обычно рождается один детёныш. Он питается материнским молоком до года, а потом начинает самостоятельную жизнь.

Тапиры – травоядные животные, которые внешне напоминают свинью. Но у них есть короткий хобот, приспособленный для хватания.

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Раньше было много видов тапиров, но сейчас осталось пять. Четыре из них – краснокнижные. В Азии обитает только чепрачный тапир. Остальные встречаются в Центральной и Южной Америке.

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