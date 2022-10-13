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200-летию расшифровки иероглифов Древнего Египта посвятили выставку в Лондоне

200-летию расшифровки иероглифов Древнего Египта посвятили выставку в Лондоне

Это Розеттский камень, найденный в конце XVIII века в Египте. Он стал ключом к разгадке секретов..

Дата загрузки: 2022-10-13

200-летию расшифровки иероглифов Древнего Египта посвятили выставку в Лондоне

Это Розеттский камень, найденный в конце XVIII века в Египте. Он стал ключом к разгадке секретов древнеегипетской письменности. Сотни лет учёные не могли понять значения иероглифов, но в 1822 году французский востоковед Жан-Франсуа Шампольон сделал прорыв.

Британский музей в Лондоне посвятил новую выставку 200-й годовщине этого события.

[Илона Регулски, куратор выставки]:
«Долгое время иероглифы считались символами, которые имеют магическое значение и содержат тайные знания. Это представление жило в Средние века, эпоху Возрождения и даже в XVII столетии».

После расшифровки учёные поняли, что иероглифы – это письменность, а не просто картинки. Помог в этом Розеттский камень. На нём выгравированы три похожие по смыслу текста. Один начертан египетскими иероглифами, второй – египетским демотическим письмом, то есть упрощённой скорописью. Третий текст – на древнегреческом языке, который хорошо известен учёным. Именно он позволил найти разгадку.

[Илона Регулски, куратор выставки]:
«Мы наконец смогли прочитать множество письменных материалов, оставленных древними египтянами. Это и небольшие записи на клочках папируса, и монументальные иероглифы на стенах гробниц и храмов».

Открытие помогло получить лучшее представление о правителях Древнего Египта, а также о простых египтянах, о том, как они жили, как воспринимали мир, какой была их литература.

240 экспонатов выставки описывают процесс раскрытия секретов древнеегипетского языка, начиная от неудачных попыток и заканчивая открытием Шампольона. Экспозиция включает исторические предметы, которые редко выставляют на обозрение публики.
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