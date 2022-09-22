Корейская поп-культура приехала в Лондон. В музее Виктории и Альберта открывается новая выставка, которая рассказывает о..

Корейская поп-культура приехала в Лондон в виде выставки

Корейская поп-культура приехала в Лондон. В музее Виктории и Альберта открывается новая выставка, которая рассказывает о влиянии этой индустрии на мир.

Называется она «Халлю», что в переводе означает Корейская волна.

[Розалин Ким, куратор выставки]:

«Цель выставки – рассказать историю о том, как Корея превратилась из страны, опустошённой войной, в передовое культурное государство XXI века».

Корейская волна началась в конце XX столетия благодаря выходу на международную арену южнокорейских фильмов, телешоу и музыкальных групп.

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На выставке представлено множество культовых предметов из K-pop и K-drama: от розовой куртки исполнителя Psy из популярного клипа 2012 года Gangnam Style до парика главного героя из «Олдбоя» – культового фильма режиссера Пак Чхан Ука.

Также здесь можно увидеть костюмы из фильма «Игра в кальмара», копию ванной комнаты из оскароносной драмы «Паразиты», а также наряды музыкальных групп, таких как Ateez и Aespa.

Поклонники корейской культуры также увидят традиционные инструменты и исторические костюмы, ранние мобильные телефоны Samsung и LG и предметы с Олимпийских игр 1988 года в Сеуле.

Один из крупнейших составляющих Халлю за последние пять лет, K-поп группа BTS, также представлена в экспозиции. В частности, через интерактивный танцевальный конкурс.

[Розалин Ким, куратор выставки]:

«Мы хотели отразить ключевую роль, которую они сыграли. Очевидно, что она связана с музыкой. Также есть наряды, фотографии и экспонаты от поклонников».

Посетители также смогут увидеть раздел, посвящённый эволюции корейских процедур красоты: от исторических пудрениц до современных светодиодных масок.

Выставка будет работать до 25 июня 2023 года.

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