Кота Рутила спасли из горящего заброшенного дома вместе с другими кошками в штате Нью-Йорк. Многие животные пострадали от ожогов, и их отвезли в ветеринарную клинику.
Рутил был покрыт сажей, у него обгорели усы, уши и лапы. Кроме того, у кота обнаружили инфекцию верхних дыхательных путей. Рутила стали лечить и окружили заботой. В ответ на ласку кот подставлял голову и спину, чтобы его погладили.
Ласковый котик родился с отметиной на спине в виде сердца – символом любви. «Рутил ищет любовь, и у него есть сердце, чтобы её поддержать!», – шутят сотрудники ветеринарной клиники.
Рутилу также сделали операцию по устранению расщелины мягкого нёба, как считают, – врождённой деформации. Теперь коту легче есть.
Когда усатый пациент выздоровеет, ему найдут новых хозяев. «Он столько пережил, но по-прежнему очень ласковый. Мы уверены, что из него получится замечательный питомец», – считает сотрудник клиники.
Что пришлось пережить коту с отметиной в виде сердца
Кота Рутила спасли из горящего заброшенного дома вместе с другими кошками в штате Нью-Йорк. Многие животные пострадали от ожогов, и их отвезли в ветеринарную клинику.