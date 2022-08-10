fb pixel
Телеканал NTD

Рекордный урожай соли собирают во Франции на фоне рекордной жары

Рекордный урожай соли собирают во Франции на фоне рекордной жары

Рекордный урожай соли на фоне рекордной жары. Аномальная погода помогла фермерам Франции. Пока в других местах..

Дата загрузки: 2022-08-10

Рекордный урожай соли собирают во Франции на фоне рекордной жары
Рекордный урожай соли на фоне рекордной жары. Аномальная погода помогла фермерам Франции.

Пока в других местах страдают от засухи и лесных пожаров, здесь тоннами собирают элитную герандскую соль.

Её называют «белым золотом» Бретани. В США она стоит больше 100 долларов за килограмм.

[Франсуа Дюран, соледобытчик]:
«Ожидаем собрать более 2,5 тонн с каждой запруды. Последние 10 лет собирали по тонне и 300 килограммов».

Соленые пруды на побережье Атлантики обладают илистой почвой, благодаря чему морская вода не просачивается в грунт. Под воздействием солнца и ветра влага медленно испаряется, образуя кристаллы соли.

Герандскую соль собирают исключительно вручную. Главная ценность – воздушная структура и тонкий аромат с привкусом фиалок. Хрупкие пластинки требуют особой осторожности. Мастерство передаётся поколениями. Технология не менялась с X века.

Атлантическая погода Бретани изменчива. Урожайность здесь обычно невелика. Но спустя более 40 дней жары соли образуется очень много.

Правда работники не в восторге. Для них это означает долгие часы под палящим солнцем.

[Одри Лойер, соледобытчица]:
«Люди устали. Мы работаем больше 40 дней без перерыва. Отдыхаем только если идут дожди».

Первые соляные рудники появились здесь ещё в III веке нашей эры. Они тысячелетиями обеспечивали Бретани процветание.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...