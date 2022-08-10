Рекордный урожай соли на фоне рекордной жары. Аномальная погода помогла фермерам Франции. Пока в других местах..

Рекордный урожай соли собирают во Франции на фоне рекордной жары

Рекордный урожай соли на фоне рекордной жары. Аномальная погода помогла фермерам Франции.

Пока в других местах страдают от засухи и лесных пожаров, здесь тоннами собирают элитную герандскую соль.

Её называют «белым золотом» Бретани. В США она стоит больше 100 долларов за килограмм.

[Франсуа Дюран, соледобытчик]:

«Ожидаем собрать более 2,5 тонн с каждой запруды. Последние 10 лет собирали по тонне и 300 килограммов».

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Соленые пруды на побережье Атлантики обладают илистой почвой, благодаря чему морская вода не просачивается в грунт. Под воздействием солнца и ветра влага медленно испаряется, образуя кристаллы соли.

Герандскую соль собирают исключительно вручную. Главная ценность – воздушная структура и тонкий аромат с привкусом фиалок. Хрупкие пластинки требуют особой осторожности. Мастерство передаётся поколениями. Технология не менялась с X века.

Атлантическая погода Бретани изменчива. Урожайность здесь обычно невелика. Но спустя более 40 дней жары соли образуется очень много.

Правда работники не в восторге. Для них это означает долгие часы под палящим солнцем.

[Одри Лойер, соледобытчица]:

«Люди устали. Мы работаем больше 40 дней без перерыва. Отдыхаем только если идут дожди».

Первые соляные рудники появились здесь ещё в III веке нашей эры. Они тысячелетиями обеспечивали Бретани процветание.

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