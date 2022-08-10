4000 биглей спасли в США от мучений и преждевременной смерти. Помогли в этом Министерство юстиции и..

4000 биглей спасли в США от мучений и смерти

4000 биглей спасли в США от мучений и преждевременной смерти. Помогли в этом Министерство юстиции и сенаторы. Собак держали в центре исследовательской организации Envigo в штате Вирджиния. Там их разводили на продажу для медицинских экспериментов.

Теперь животных партиями вывозят зоозащитные организации.

[Китти Блок, глава организации Humane Society]:

«Четыре тысячи – это много. Потребуется 60 дней, чтобы вывезти всех этих животных».

Собак содержали в антисанитарных условиях и тесноте. Бигли дрались за еду и наносили друг другу увечья. Сам корм был плохого качества, часто заплесневелым.

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Щенки постоянно страдали от жажды. Их надолго оставляли на холоде либо на жаре. Многих собак с незначительными заболеваниями усыпляли вместо того, чтобы лечить. Кроме того, за семь месяцев 300 щенков умерли по неизвестной причине.

Законодатели штата Вирджиния добились того, чтобы привлечь сотрудников Envigo к уголовной ответственности. А Министерство юстиции США подало жалобу в федеральный суд. В итоге он наложил временный запрет на деятельность центра.

В спасении собак участвовал сенатор-республиканец Билл Стэнли. Он даже купил у компании Envigo двух биглей, чтобы те не стали жертвами экспериментов.

[Билл Стэнли, сенатор от 20-го округа Вирджинии]:«Ещё в 2019 году мы узнали, что в Камберленде разводят красивых собак породы бигль для экспериментов. Тогда я попытался закрыть этот центр, но безуспешно. Однако все эти годы мы не ослабляли усилий».

Теперь биглей распределят по приютам для животных. Оплачивать их содержание обязали компанию Envigo. Всем собакам постараются подыскать хозяев.

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