Зачем фермеры Италии хранят урожай яблок в пещерах

Пещеры вместо холодильников. Фермеры на севере Италии придумали энергосберегающий способ хранения своего урожая. Там постоянная температура в любое время года, и для этого не нужно электричество. Яблоки складывают в пещеры, выдолбленные под склоном холма.

Такие склады создали в нескольких сотнях метров от фруктовых садов в Предайе – небольшом городке в регионе Трентино. В 34 пещерах помещается чуть более 10% всех яблок. Однако и это уже помогает сэкономить.

[Мауро Эрликер, менеджер]:

«С точки зрения уровня воздействия на окружающую среду мы увидели больше преимуществ и выгод. Одна из них, безусловно, касается энергозатрат, потому что, согласно тесту, проведённому в прошлом году внутри пещеры и снаружи, пещера сэкономила 32% электроэнергии».

Фермеры говорят, что сначала идея их насторожила. Однако потом они убедились в её эффективности.

[Лорис Кальяри, фермер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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При этом, прежде чем пещеру начинают использовать, камни охлаждают с помощью газа. После этого они поддерживают постоянную температуру в 1 градус по Цельсию.

[Лорис Кальяри, фермер]:

«Мы начали сбор урожая несколько дней назад. Продолжать будем 30 или 40 дней, и как только все фрукты будут собраны, они всю зиму будут храниться в пещерах примерно в 500 метрах отсюда. Продавать будут в течение года».

Сегодня в пещерах умещается 30 тысяч тонн яблок. Скоро этот объём увеличат до 40 тысяч тонн.

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