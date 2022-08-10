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Пандемия породила велосипедный бум в Китае

Пандемия породила велосипедный бум в Китае

Группа из 15 велосипедистов наслаждается утром, катаясь по каньону реки Байхэ в сельской местности на севере..

Дата загрузки: 2022-08-11

Пандемия породила велосипедный бум в Китае
Группа из 15 велосипедистов наслаждается утром, катаясь по каньону реки Байхэ в сельской местности на севере Пекина.

В полном снаряжении они крутят педали на своих гоночных велосипедах по ровным дорогам и склонам.

В Китае начался велосипедный бум, который спровоцировали коронавирусные ограничения. Всё больше жителей страны отправляются на свежий воздух.

[Ян Лань, велосипедистка]:
«Во время пандемии стало чаще звучать английское слово escape – «побег». Кажется, это единственный способ для нас сбежать от ужасной городской жизни и её темпа».

Карантинные меры Китая не запрещают кататься группой на свежем воздухе. Велоклубы или просто активные велосипедисты каждую неделю организовывают поездки на природу либо городские путешествия рядом с достопримечательностями.

При этом многие выбирают шоссейные велосипеды, предназначенные для скоростной езды.

[Линдси Мо, велосипедистка]:
«Поездив на гоночном велосипеде, я поняла, что он сильно отличается от обычного. Это очень быстро и захватывающе. Теперь не могу остановиться».

В этом магазине в Пекине продают велосипеды американского бренда. И спрос здесь намного превысил предложение. Сотрудники говорят, что велосипедов не хватает.

[Хэ Дон, сотрудник магазина]:
«Если вы придёте сюда в выходные, то увидите какой большой поток покупателей. На моей памяти такого не было».

Поклонники велоспорта на транспорте не экономят. Покупают велосипеды даже по 9000 долларов.

[Джоанна Лэй, покупательница]:
«Это инвестиция в собственное тело. Обретаешь очень хорошую привычку тренироваться. Думаю, это более ценно, чем дорогая одежда или сумочка».

По данным Китайской ассоциации велосипедистов, в стране этим видом спорта занимаются примерно 20 миллионов человек.
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