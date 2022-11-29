Протесты в Китае утихли, началось массовое тестирование

Протесты против антикоронавирусных мер, которые в выходные охватили почти весь Китай, немного стихли. Во вторник в..

Протесты против антикоронавирусных мер, которые в выходные охватили почти весь Китай, немного стихли. Во вторник в Пекине и Шанхае относительно спокойно. Возобновили массовое тестирование.

Но по тому, что говорят люди на улицах столицы, можно понять, что от строгих мер устали все.

[жительница Пекина]:

«Возможно, потому, что это довели до крайности, люди недовольны. Думаю, для большинства эпидемия стала частью обычной жизни, так что было бы лучше немного открыться».

В то время как другие страны учатся жить с вирусом, коммунистические власти КНР продолжают применять к нему политику «ноль терпимости». Она включает закрытие офисов, домов и кварталов, если выявляют даже несколько случаев. Многие люди из-за этого потеряли работу или обанкротились.

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Недовольство нарастало постепенно, а толчком к небывалым массовым протестам послужила гибель десяти человек в пожаре, который вспыхнул в многоэтажке в отдалённом регионе Синьцзян. Считают, что люди не смогли выбраться именно из-за строгого карантина, хотя власти это и отрицают.

Между тем, по всему миру проходят акции солидарности с жителями Китая. Десятки людей собрались в понедельник в Гонконге. Приносят цветы и свечи.

[житель Гонконга]:

«Я здесь, потому что не совсем согласен с политикой материкового Китая в отношении COVID».

В Сиднее около 200 человек собрались возле ратуши. Протестовали также в Лондоне, Токио и Вашингтоне.

Официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби поддержал китайцев.

[Джон Кирби, представитель Белого дома]:

«Наше послание мирным протестующим таково: людям должны предоставить право собираться и мирно протестовать против политики или законов или диктата, с которым они не согласны».

Сделал заявление и министр иностранных дел Великобритании.

[Джеймс Клеверли, министр иностранных дел Великобритании]:

«Протесты против китайских властей случаются редко, и когда они случаются, я думаю, что мир должен обратить на это внимание, так же, как и власти КНР».

Китайский художник и диссидент Ай Вэйвэй сказал, что сейчас китайцы всё больше видят разницу между условиями дома и в других странах.

[Ай Вэйвэй, китайский диссидент]:

«Проходит чемпионат мира по футболу, поэтому китайцы перед телевизорами видят, как люди ведут себя за пределами Китая, и это вызывает у них зависть. Многие спрашивают, почему мы даже не можем выйти за дверь? Каждый день они должны проходить тесты. Иногда по два раза в день. Они делают тесты на COVID для животных, рыбы, травы. Безумие».

Между тем, власти КНР заявляют, что пока не собираются отказываться от строгих мер, поскольку случаев COVID становится всё больше.

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