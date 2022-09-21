250 млн на велосипеды: правительство Франции продвигает двухколёсный транспорт

Правительство Франции выделит 250 миллионов евро на велосипедную инфраструктуру. Так оно хочет вдохновить больше людей пересаживаться..

Правительство Франции выделит 250 миллионов евро на велосипедную инфраструктуру. Так оно хочет вдохновить больше людей пересаживаться на двухколёсный транспорт не только в городах, но и в сельской местности.

Премьер-министр говорит, что из фонда профинансируют уроки езды на велосипеде для 800 тысяч школьников.

[Элизабет Борн, премьер-министр Франции]:

«Мы продолжим учить нашу молодежь передвигаться на велосипедах. Наша цель в том, чтобы научить целое поколение – 800 000 молодых людей – кататься на велосипеде».

Премьер Элизабет Борн запустила велосипедную инициативу ещё четыре года назад, когда была министром транспорта. За это время построили 14 тысяч километров новых велодорожек. Также французам предоставили скидки на покупку двухколёсного транспорта. В итоге их продажи значительно выросли. В 2021 году велосипеды стали самым продаваемым транспортом во Франции.

[жительница Парижа]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это хорошо для здоровья, потому мы занимаемся спортом, чувствуем себя лучше, у нас хорошее настроение. Я катаюсь на велосипеде по Парижу уже 10 лет и думаю, что это здорово». [житель Парижа]:

«Раньше я не так много ездил по Парижу на велосипеде. Но появление велодорожек, которые стали шире и безопаснее, действительно вдохновляет меня садиться на велосипед чаще». [житель Парижа]:

«Думаю, это неплохо, велосипедисты просто должны быть более дисциплинированными. Нужно избавться от нашего французского мышления».

Субсидии выделяют во Франции не только на велосипеды, но и на автомобильное топливо. В этом году на них потратили 7,5 миллиардов евро.

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