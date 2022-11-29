Вызов Китаю: Канада запустила новую индо-тихоокеанскую стратегию

Канада запустила свою долгожданную индо-тихоокеанскую стратегию. Миллиард 700 миллионов долларов направят на укрепление военной и кибербезопасности..

Канада запустила свою долгожданную индо-тихоокеанскую стратегию. Миллиард 700 миллионов долларов направят на укрепление военной и кибербезопасности в регионе. Также страна обещает оказывать давление на Китай в вопросе изменения климата и торговли, называя его политику «подрывной».

Документ на 26 страницах ужесточит правила в отношении иностранных инвестиций. Это защитит интеллектуальную собственность и не позволит китайским государственным предприятиям скупать критически важные запасы полезных ископаемых.

Для этого обещают изменить законодательство.

Индо-Тихоокеанский регион состоит из 40 стран, на долю которых приходится почти 38 триллионов долларов экономической активности. Но основное внимание в стратегии уделяется Китаю, с которым у Канады охладели двусторонние отношения. Страна упоминается в документе более 50 раз.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Мелани Джоли, министр иностранных дел Канады]:

«Китай становится всё более разрушительной мировой державой, а Индия, крупнейшая в мире демократия, становится самой густонаселённой страной. Её влияние и лидерство в северной части Тихого океана будут только возрастать. Наши соседи, включая Японию и Южную Корею, сталкиваются с реальными угрозами безопасности со стороны КНДР, которая продолжает безрассудно запускать ракеты, а также со стороны Китая, который продолжает бросать вызов международным нормам».

Либеральное правительство премьер-министра Джастина Трюдо хочет разнообразить торговые и экономические связи. Сейчас почти 70% из них приходятся на США.

При этом страна стоит перед дилеммой: с одной стороны она хочет увеличить товарооборот с Китаем. С другой, обвиняет Пекин в нечестных торговых практиках.

Отношения Канады и Китая резко ухудшились в конце 2018. Тогда канадская полиция по запросу США задержала финансового директора Huawei. Позже Пекин арестовал двух канадцев по обвинению в шпионаже. Все трое были освобождены в прошлом году, но отношения остаются натянутыми.

В документе также говорится, что Канада усилит свое военно-морское присутствие в регионе и увеличит разведывательный потенциал.

Короткая ссылка на эту страницу: