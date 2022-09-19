Экономический кризис толкает тамилов Шри-Ланки к ещё большей нищете

Несмотря на палящее солнце и свою инвалидность, Сингарам продолжает пропалывать арахисовое поле на северо-восточном побережье Шри-Ланки...

Несмотря на палящее солнце и свою инвалидность, Сингарам продолжает пропалывать арахисовое поле на северо-восточном побережье Шри-Ланки. 44-летний тамильский рабочий изо всех сил пытается выжить, а ещё забыть о кровавой гражданской войне, которая продолжалась в стране 26 лет.

14 января 2009 года, за четыре месяца до её окончания, Сингарам был ранен в результате артиллерийского обстрела и попал в больницу. Затем снаряд попал и в неё, в результате мужчина лишился обеих ног.

Северная провинция Шри-Ланки почти полностью населена тамилами. Многие из них сильно пострадали во время боевых действий. А сегодня, спустя 13 лет после окончания войны, многие столкнулись с ещё одним бедствием – худшим экономическим кризисом, с которым страна когда-либо сталкивалась с момента обретения независимости.

Многие тамилы не могут позволить себе предметы первой необходимости, а некоторые уже не могут работать.

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[Сингарам Сусайямутту, житель Шри-Ланки]:

«Мне сложнее, чем рабочим. Они могут периодически по два дня подрабатывать. А у меня нет такой возможности. Если я приду, кто меня наймёт?»

До кризиса Сингарам был рыбаком. Но теперь началась нехватка топлива, и он решил выращивать арахис. Чтобы растения не съедал домашний скот, они с сыном дежурят прямо на поле в шалаше.

[Сингарам Сусайямутту, житель Шри-Ланки]:

«Самая большая проблема у нас сейчас – это стоимость продуктов, таких как рис, мука, сахар, чечевица. Если цены снизятся, мы не будем так страдать».

Этот регион – второй по уровню бедности в Шри-Ланке. Более половины местных жителей живут в нищете. Эта 38-летняя женщина тоже лишилась конечностей во время войны. Вскоре после её окончания она также овдовела. Теперь полагается только на помощь матери.

[Сентипана Калачелви, жительница Шри-Ланки]:

«Если бы у меня были рука и нога, я бы зарабатывала деньги на жизнь. Я стала такой только из-за войны».

По оценкам ООН, из-за войны более 84 тысяч тамилов бежали в соседнюю Индию. Ещё 800 тысяч стали внутренними переселенцами.

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