Как спасают австралийских билби с ушами, как у кролика

Билби – исчезающее сумчатое Австралии. Главный любимец зелёного континента после коал и кенгуру. Восстановить популяцию сумчатых,..
Дата загрузки: 2022-08-11
В отдалённом районе Квинсленда малышей готовят к большому путешествию. Их будущий дом – заповедник на Северной территории.
[Кевин Брэдли, глава фонда спасения бандикутов]:
«Мы перемещаем их в другие заповедники и становимся ближе к нашей цели: увеличить популяцию до 10 тысяч, чтобы обеспечить им генетическую страховку на следующие 100 лет».
Билби вымирает из-за браконьерства и естественных врагов: лис и диких кошек, которые вытесняют сумчатых с обжитых территорий. Это ночные животные. Днём скрываются от жары в подземных норах. На закате выходят на поиски еды.
Внутри ловушек спрятана смесь семян. Билби попадаются под покровом ночи, после чего их помещают в знакомую среду – сумку.
Ветеринары тщательно осматривают каждого билби, прежде чем отправить их в далёкое путешествие.
[Джон Хангер, ветеринар]:
«Мы берём немного крови и вставляем микрочип. Всё делается за пять-десять минут. Теперь малыш готов вернуться в свою сумку».
Драгоценный груз доставляют на ближайший аэродром.
[Кевин Брэдли, директор природоохранного фонда]:
«К сожалению, в Австралии наблюдается рекордная смертность среди млекопитающих. Мы хотим сделать так, чтобы билби не попал в этот список. Во всяком случае, не на моих глазах».
Австралийцы любят билби за их мохнатые уши, которые делают их немного похожими на кроликов. А во времена колонизации особой ценностью пользовался их серый мех с голубоватым отливом.
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