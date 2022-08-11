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Беспилотный электробус пустят по дорогам Турина

Беспилотный электробус пустят по дорогам Турина

Беспилотный автобус на электротяге выехал на улицы итальянского Турина. Пассажиров пока нет. Шаттл ездит в режиме..

Дата загрузки: 2022-08-11

Беспилотный электробус пустят по дорогам Турина
Беспилотный автобус на электротяге выехал на улицы итальянского Турина. Пассажиров пока нет. Шаттл ездит в режиме тестирования. Все процессы отслеживает программист. Его задача – познакомить беспилотник с новым городом.

Автономное транспортное средство разработал французский стартап. Автобус оснащён датчиками пяти разных типов. Они помогают распознавать препятствия, дорожные знаки и сигналы светофоров.

[Томас Саплана, сотрудник компании Navya]:
«У него есть GPS, как в обычной машине, но более точный. Есть также несколько датчиков: здесь и здесь. Мы создаём 3D-карту всех улиц, чтобы шаттл мог определить, где находится».

Бортовой компьютер шаттла способен принимать нестандартные решения в случае аварийной ситуации. Например, автобус может пересечь сплошную линию, чтобы избежать столкновения.

Длина электробуса – около пяти метров, ширина – два. Максимальная скорость 25 километров в час. Запас хода – девять часов. Шаттл может перевозить до 14 пассажиров.

Забронировать поездку люди смогут через приложение. Услуга пока бесплатная.

Несколько лет назад такой же автобус тестировали в итальянском городе Мерано.

Многие производители считают самоуправляемые машины транспортом будущего. Сейчас в мире есть более 100 тысяч беспилотных автомобилей. По мнению экспертов, к 2035 году в обращении будет около 50 миллионов таких машин.
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