Аэротакси Volocopter впервые полетало рядом с другим воздушным транспортом

Немецкое аэротакси Volocopter сделало очередной шаг к своему будущему. В аэропорту Париж-Ле-Бурже проходит новое испытание. На..

[Дирк Хоке, директор компании Volocopter]:

«Здесь мы проверяем возможности и доказываем, что можем сочетать различные виды воздушного движения в городской воздушной среде. Подготовка к сертификации – сейчас для нас главная задача».

Немецкое аэротакси Volocopter сделало очередной шаг к своему будущему. В аэропорту Париж-Ле-Бурже проходит новое испытание. На этот раз электрический мультикоптер совершает интегрированный полёт. То есть помимо него, в воздушном пространстве находятся другие летательные аппараты.

Компания Volocopter планирует получить сертификат на полёты в следующие полтора года. Аэротакси должны облегчить передвижение пассажиров во время летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году. С немецким производителем сотрудничают городские власти, государственная компания, управляющая общественным транспортом, и оператор международных аэропортов Парижа.

[Дирк Хоке, директор компании Volocopter]:

«Скорость полёта – примерно 90 километров в час. На первом этапе у нас будут маршруты протяжённостью в 20 километров. Можно летать и на большее расстояние, но к этому надо подготовиться».

«Волокоптером» управлять проще, чем вертолётом. В нём нет таких механических устройств, как автомат перекоса, изменяемый шаг винта, хвостовой винт и руль управления. Все изменения в полёте достигаются за счёт уменьшения или увеличения оборотов двигателей.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Пол Стоун, лётчик-испытатель]:

«В вертолёте, когда перемещаешь один рычаг управления, происходят сразу три изменения. Это всё равно что почесать голову и живот одновременно – это упражнение на координацию. В аэротакси нет всех этих трудностей».

Volocopter весит 450 килограммов. Вмещает пилота и одного пассажира. Максимальная скорость – 100 километров в час. Дальность полёта – 27 километров. Аппарат также можно оснащать системой спасения с парашютом.

Короткая ссылка на эту страницу: