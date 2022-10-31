Этот пассажирский поезд попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в мире. Он принадлежит швейцарскому..

Самый длинный в мире пассажирский поезд пустили на один день в Швейцарии

Этот пассажирский поезд попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в мире. Он принадлежит швейцарскому железнодорожному оператору. Длина состава – один километр 900 метров. В нём сто вагонов.

[Ренато Фашиати, гендиректор компании Rhaetian Railway]:

«Нам не пришлось ничего менять в поезде или инфраструктуре, но мы адаптировали технику так, чтобы можно было собрать 25 поездов вместе и обеспечить их синхронную работу».

Поездом управляют семь машинистов и 21 помощник. Машинисты общаются по кабельному телефону.

Поезд совершил 25-километровое путешествие по узкоколейной Ретийской железной дороге среди горных красот Альп. Маршрут в том числе пролегал по железнодорожным линиям Альбула и Бернина. Обе включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Рекорд уже зарегистрировали представители Книги Гиннесса. Достижение посвящено 175-летию швейцарских железных дорог.

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