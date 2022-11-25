История Tesla в 12 электромобилях и концепт-карах на выставке в Лос-Анджелесе

О невероятной истории успеха американской компании Tesla рассказывает новая выставка музея Петерсена в Лос-Анджелесе. Здесь собрана..
Дата загрузки: 2022-11-25
[Майкл Боделл, директор Автомобильного музея Петерсена]:
«Войдя на выставку, вы увидите прототипы, концепт-кары и всю визуальную историю Tesla как бренда. И перед вами откроется удивительная хроника того, как Tesla за очень короткое время достигла намного большего, чем другие в этой отрасли».
История Tesla началась 19 лет назад. Но этому предшествовало другое событие – создание спортивного электромобиля Tzero. Серийное производство так и не началось из-за высокой стоимости машины. Зато Tzero вдохновил других инженеров, после чего и родился бренд Tesla.
Серийное производство электромобилей стартовало в 2008-м. Сначала с конвейера сошёл спорткар Tesla Roadster. В музее хранится самая первая машина с номером 0001. Раньше она принадлежала Илону Маску.
[Брайан Стивенс, куратор выставки]:
«Tesla изменила мир. Многие автомобильные компании пытались добиться успеха в производстве серийных электромобилей. Многие продолжают этого добиваться. Некоторые так и не смогли достичь такого успеха, как Tesla. А некоторые всё ещё стремятся к этому, пытаясь повторить успех американского бренда».
Ещё одна изюминка выставки – Tesla Model S Plaid 2021 года выпуска. Этот автомобиль побил рекорд Porsche Taycan на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии.
В числе экспонатов и пикап Cybertruck с неоднозначной внешностью. Его производство стартует в середине следующего года.
Вскоре на дорогах появятся и электрические грузовики Tesla Semi. Модель дебютировала в 2017 году. Первые сто машин сделают для компании Pepsi.
[Габриэль Вега, журналист издания duPont REGISTRY]:
«Tesla – один из крупнейших игроков на рынке. Примерно 20% всех электромобилей, продаваемых в мире, – это Tesla. Если учесть их немаленькую цену, то статистика становится ещё более впечатляющей».
По мнению аналитиков, успех Tesla заставляет другие автомобильные компании развивать и совершенствовать производство электромобилей.
Выставка в музее Петерсена продлится до 22 октября следующего года.
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