Новинки индустрии электрических авто показывают на выставке в Лондоне

От электровелосипедов и мопедов до грузовиков на батарейках – на этой выставке в Лондоне собрали всё..

От электровелосипедов и мопедов до грузовиков на батарейках – на этой выставке в Лондоне собрали всё самое лучшее и новое, что может предложить индустрия электрического транспорта.

В числе участников даже британская полиция. Она демонстрирует своё последнее приобретение – Tesla Model 3. К 2027 году автопарк правоохранителей должен стать полностью электрическим.

А этот автомобиль напоминает классический Citroen 2CV, который выпускали с 1948 по 1990 годы. Но здесь под капотом спрятан электромотор. Такая машина предназначена для поклонников стиля ретро.

[Даррен Артур, директор компании Eive]:

«Рынок коммерческих электромобилей большой. Но все они скучноваты, за исключением одного или двух. Это просто современные коробки с электрическими батареями, на которых просто едешь из пункта А в пункт Б. Поэтому я решил создать что-нибудь необычное, уникальное и привлекающее внимание».

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Электрический грузовичок будет стоить 46 тысяч евро. Главными покупателями, вероятно, станут предприятия, которые доставляют продукты.

Автогигант Ford привёз на выставку электрический Mustang Mach-E 2023 модельного года. Он развивает скорость 180 километров в час и до сотни разгоняется за 5,5 секунд.

[Патрик Харрис, сотрудник компании Ford]:

«Меняется мировоззрение компании, которой почти 120 лет. <…> Эти автомобили очень хорошо сделаны, что характерно для Ford. И они экономичнее по сравнению с бензиновыми версиями. Так что минусов очень мало. Их, в общем-то, нет».

На выставке также представлены новейшие станции зарядки электромобилей. А на одном стенде рекламирует себя компания по прокату машин с электромоторами. За аренду предусмотрена ежемесячная плата. Её размер зависит от модели электрокара.

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