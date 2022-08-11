70-летняя бабушка организовала акцию и попала в заголовки газет

Британка Пэт Смит смотрела документальный фильм о загрязнении пластиком окружающей среды и была потрясена масштабом проблемы. На следующее утро она решила в одиночку начать борьбу с пластиковым мусором в своём родном городе Сент-Остелл.



«Я начала (сбор мусора) 1 января 2018 года. Целый год раз в неделю я ходила на один и тот же пляж, потом на два», – рассказала 70-летняя Пэт. Когда женщина уезжала из родного города, продолжала убирать мусор на других пляжах вдоль побережья Корнуолла.



Пэт рассказала, что основной мусор – это крышки, колпачки от зубной пасты и бутылки. «Когда пластик попадает в море, волны разбивают его, на мелкие части и выбрасывают на берег», – пояснила Пэт.



Иногда бабушке помогают убирать пляжи маленькие внуки. Она надеется, что, когда они подрастут, тоже будут следить за чистотой пляжей.



Пэт вместе с другими волонтёрами организовала акцию The Final Straw Cornwall («Последняя соломинка Корнуолла»), призывающую предприятия отказаться от использования и производства одноразовых пластиковых соломинок. По мнению Пэт, это простой шаг к сокращению количества одноразового пластика, который используется ежедневно.

Пэт говорит, что многие привыкли к мусору и не обращают на него внимания. Но, каждый может поучаствовать в уборке пляжа, когда гуляет с собакой, занимается спортом, бегает трусцой или наслаждается свежим воздухом. Благодаря своей инициативе Пэт Смит попала в заголовки газет по всему миру.