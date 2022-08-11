Лего-торт: датская компания празднует 90-летие

Вот такой «лего-торт» построила знаменитая датская компания в честь своего 90-го дня рождения. Конструкцию выставили на..

Вот такой «лего-торт» построила знаменитая датская компания в честь своего 90-го дня рождения. Конструкцию выставили на обозрение в городе Биллунн.

Торт состоит из девяти слоёв. Каждый символизирует десятилетний период производства. В целом в конструкции более 94 тысяч деталей.

Lego Group основал в 1932 году Оле Кирк Кристиансен – столяр из Биллунна. Сначала он делал деревянные игрушки. В 47-м появились пластиковые. А современный кирпичик лего был запатентован в январе 58-го.

Оле Кирк, считал, что на качестве нельзя экономить. Поэтому придумал девиз «Лучшее ещё недостаточно хорошо». В компании его используют и сейчас.

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Lego Group производит примерно 100 миллиардов деталей конструктора в год. В штате компании по всему миру числится 24 тысячи человек.

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