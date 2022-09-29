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Электрический самолёт Alice прошёл первые испытания в США

Электрический самолёт Alice прошёл первые испытания в США

Полностью электрический самолёт Alice представили в штате Вашингтон в США. Он взлетел с аэродрома в Мозес-Лейке..

Дата загрузки: 2022-09-29

Электрический самолёт Alice прошёл первые испытания в США
Полностью электрический самолёт Alice представили в штате Вашингтон в США. Он взлетел с аэродрома в Мозес-Лейке и поднялся на высоту более тысячи метров. Воздушное судно достигло скорости 275 километров в час. Полёт длился восемь минут.

[Грегори Дэвис, президент компании Eviation Aircraft]:
«Сегодня наш электрический самолёт Alice совершил первый полёт. Это был замечательный опыт для всех, кто здесь собрался. Мы стали свидетелями исторического события».

Самолёт оснащён двумя электрическими двигателями мощностью 860 лошадиных сил каждый. Крейсерская скорость – 480 километров в час. Запас хода – более 1000 километров. Вместимость – девять пассажиров и два члена экипажа.

Электросамолёт будут использовать для полётов на расстояния от 270 до 450 километров.

[Грегори Дэвис, президент компании Eviation Aircraft]:

«Половина полётов в мире совершается на расстоянии 1000 километров и меньше. И если проанализировать статистику, то можно заметить, что 20% всех авиаперелётов совершаются на расстояние 450 километров и меньше. Для них используют самолёты примерно такого же размера, как Alice».

Разработчики говорят, что электросамолёт не загрязняет воздух и не издаёт много шума. Кроме того, обслуживание в 3-5 раз дешевле, чем у обычных самолётов.

Компания будет выпускать грузовые и пассажирские модели. Она уже получила заказы примерно на 150 самолётов. Поставки начнутся в 2027 году.
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