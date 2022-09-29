Электрический самолёт Alice прошёл первые испытания в США

Полностью электрический самолёт Alice представили в штате Вашингтон в США. Он взлетел с аэродрома в Мозес-Лейке..

[Грегори Дэвис, президент компании Eviation Aircraft]:

«Сегодня наш электрический самолёт Alice совершил первый полёт. Это был замечательный опыт для всех, кто здесь собрался. Мы стали свидетелями исторического события».

Полностью электрический самолёт Alice представили в штате Вашингтон в США. Он взлетел с аэродрома в Мозес-Лейке и поднялся на высоту более тысячи метров. Воздушное судно достигло скорости 275 километров в час. Полёт длился восемь минут.

Самолёт оснащён двумя электрическими двигателями мощностью 860 лошадиных сил каждый. Крейсерская скорость – 480 километров в час. Запас хода – более 1000 километров. Вместимость – девять пассажиров и два члена экипажа.

Электросамолёт будут использовать для полётов на расстояния от 270 до 450 километров.

[Грегори Дэвис, президент компании Eviation Aircraft]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Половина полётов в мире совершается на расстоянии 1000 километров и меньше. И если проанализировать статистику, то можно заметить, что 20% всех авиаперелётов совершаются на расстояние 450 километров и меньше. Для них используют самолёты примерно такого же размера, как Alice».

Разработчики говорят, что электросамолёт не загрязняет воздух и не издаёт много шума. Кроме того, обслуживание в 3-5 раз дешевле, чем у обычных самолётов.

Компания будет выпускать грузовые и пассажирские модели. Она уже получила заказы примерно на 150 самолётов. Поставки начнутся в 2027 году.

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