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Ралли лоурайдеров устроили в Мехико в честь Дня независимости

Ралли лоурайдеров устроили в Мехико в честь Дня независимости

Поклонники лоурайдеров проехали по улицам Мехико. Ралли устроили в честь Дня независимости страны. На дороги выехали..

Дата загрузки: 2022-09-16

Ралли лоурайдеров устроили в Мехико в честь Дня независимости
Поклонники лоурайдеров проехали по улицам Мехико. Ралли устроили в честь Дня независимости страны. На дороги выехали автомобили разных цветов. Многие украшены аэрографическими рисунками.

[Хорхе Гранадос, участник ралли]:
«На рисунках моя семья. Это самое важное в моей жизни. Я хотел изобразить лицо дочери на лоурайдере, который всегда был моей мечтой. Также есть Ангел Независимости, а с другой стороны отражена дань уважения моему покойному отцу».

Лоурайдеры – это автомобили с заниженным дорожным просветом. Помимо аэрографических рисунков, они украшены декоративными хромированными элементами. Часто на хром наносят и золотое напыление.

[Вогар Ортис, участник ралли]:
«Мы стараемся каждый год проводить какое-нибудь мероприятие. Наш клуб растёт, поэтому мы устраиваем ралли и смотрим, сколько людей присоединяется».

У лоурайдеров нет мощных двигателей и усиленных трансмиссий. Эти автомобили предназначены для спокойных прогулок по городским улицам.
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