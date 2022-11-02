Огромных воздушных змеев подготовили гватемальцы к традиционному празднику «День мёртвых». Они сделаны из бумаги и украшены..

Воздушные змеи и детский хлеб: как в Америке отмечают «День мёртвых»

Огромных воздушных змеев подготовили гватемальцы к традиционному празднику «День мёртвых». Они сделаны из бумаги и украшены яркими рисунками. На изготовление ушли месяцы.

Гватемальцы верят, что в «День мёртвых» их навещают души умерших родственников и друзей.

[участник праздника]:

«Мы помним наших близких, которые уже ушли в мир иной. Наши бабушки и дедушки рассказывали, что в день запуска воздушных змеев мы можем снова увидеть умерших. А воздушные змеи отпугивают злых духов».

Многие привязывают к хвостам змеев записки. Это послания для умерших, которые должны помочь их душам найти дорогу на землю.

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В этот день также принято ходить на кладбище и украшать могилы цветами.

[турист из США]:

«У нас в стране вообще не ходят на кладбище, чтобы почтить память предков. Мои разбросаны повсюду, и я даже не знаю, где они похоронены. А эта традиция замечательная».

А в Боливии ко «Дню мёртвых» пекут танта вавас – детский хлеб. Это выпечка в форме ребёнка. Фигурки несут к специальному алтарю мёртвых, который сооружают к празднику.

[жительница Ла-Паса]:

«Танта вавас символизирует наших близких, которые ушли из жизни. У меня умерла мама. (Мой хлеб) представляет её. Так я поминаю маму на второй год после её смерти».

Традиция праздновать «День мёртвых» уходит корнями в культуру майя и ацтеков. Учёные считают, что ещё 3000 лет назад древние индейцы проводили ритуалы, связанные с почитанием умерших.

Сейчас «День мёртвых» отмечают в Мексике, Сальвадоре, Гондурасе, Никарагуа, Гватемале и Боливии. Торжества длятся два дня и совпадают с католическими праздниками День всех святых и День всех усопших.

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