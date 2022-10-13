В Мадриде прошёл военный парад в честь Дня испанской нации

День испанской нации отмечают в Мадриде. По традиции в честь праздника проходит военный парад с участием..
Дата загрузки: 2022-10-13
На церемонии присутствуют королева Летисия, глава правительства и другие высокопоставленные чиновники.
В параде участвуют 150 наземных транспортных средств и 84 самолёта. Торжество сопровождается поднятием государственного флага и оружейным салютом. Испанский флаг также развернули в небе парашютисты.
Король Филипп VI ранее служил в Вооружённых силах Испании. Он получил звания подполковника сухопутных войск и ВВС и капитана 2-го ранга Военно-морского флота. Также у него есть квалификация пилота вертолёта. Перед вступлением на престол король стал генерал-капитаном армии, ВВС и флота.
Национальный праздник в Испании отмечается ежегодно 12 октября – в день открытия Америки. Христофор Колумб достиг новых земель в 1492 году. Через 400 лет королева-регент Испании Мария Кристина Австрийская в честь этого события учредила праздник. Со временем он стал национальным, а в 1987 году был утверждён законом.
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