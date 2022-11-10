Рекорд Гиннесса: самый большой фольклорный ансамбль выступил в Венесуэле

Вот так выглядит и звучит самый большой в мире музыкальный народный ансамбль. В Венесуэле установили рекорд..

Вот так выглядит и звучит самый большой в мире музыкальный народный ансамбль. В Венесуэле установили рекорд Гиннесса.

Действо происходит в столице штата Сулия – городе Маракайбо. У местной церкви выступают 414 артистов.

[Рафаэль Рамирес, мэр Маракайбо]:

«Это певцы и музыканты. Мы собрали артистов из разных городов, делали это несколько месяцев. Чем больше их набиралось, тем больше они верили и мечтали об этом достижении. Вначале нас было всего пятеро, а теперь 400, и они вложили в это всю душу».

Артисты исполняют композиции в венесуэльском народном жанре, который называется гайта. Он характерен для штата Сулия. В таких песнях, как правило, прославляют Деву Марию. Также могут петь о любви или даже социальных и политических проблемах. Но сегодня композиции, в основном, посвящены городу Маракайбо и теме Рождества.

[Умберто Брачо, руководитель ансамбля]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Венесуэла и все артисты рады этой возможности. Мы не подведём Сулию и всю Венесуэлу. В официальном названии рекорда Гиннесса сказано «крупнейший венесуэльский фольклорный коллектив» – венесуэльский, а не из Сулии или Маракайбо. Это большая ответственность».

В ансамбле участвуют и стар, и млад. Артисты исполнили несколько десятков песен.

Короткая ссылка на эту страницу: