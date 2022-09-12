Пока мир прощается с королевой, страны Содружества встречают короля

Гроб с телом королевы Елизаветы II возят по разным местам Великобритании. Первой остановкой стал город Эдинбург..

Гроб с телом королевы Елизаветы II возят по разным местам Великобритании. Первой остановкой стал город Эдинбург в Шотландии. Туда он прибыл из замка Балморал – шотландской резиденции монархини, где она скончалась 8 сентября.

Путь траурного кортежа из замка во дворец Холируд в Эдинбурге занял шесть часов. И по всему пути выстраивались люди, бросая цветы и аплодируя.

На гроб возложили цветы, собранные в саду замка. Это белый вереск, пихта, флоксы, георгины. Также в букетах душистый горошек, который, как считается, королева особенно любила.

А закончится процессия в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 19 сентября, куда прибудут мировые лидеры. В тот же день состоятся государственные похороны.

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Между тем, в субботу принца Чарльза, сына Елизаветы II, провозгласили королём Карлом III. После этого в странах Содружества начались дальнейшие провозглашения.

В Австралии церемония прошла в столице Канберре. Генерал-губернатор Дэвид Херли, представитель британского монарха в стране, провозгласил Карла III главой государства. За этим последовал салют из 21 орудия.

[Дэвид Херли, представитель британского монарха в Австралии]:

«С искренней и смиренной любовью мы обещаем ему веру и послушание. Пусть король Карл III правит нами долгие и счастливые годы».

Аналогичные церемонии прошли и в других городах Австралии, где 22 сентября объявили национальным днём траура.

В Индии на правительственных зданиях приспустили флаги. Премьер-министр Израиля Яир Лапид начал заседание кабинета со слов поддержки королю и слов соболезнования в связи со смертью королевы.

В Дубае британцы и граждане других стран делают записи в книге соболезнований, а также возлагают цветы к статуе Елизаветы II в отеле, названном в честь неё.

[Бассам Алаани, житель Дубая]:

«Весь мир опечален, не только британцы. Как я уже сказал, её наследие охватило весь мир».

Между тем, впервые более чем за 70 лет в церквях Великобритании исполнили песнь «Боже, храни короля».

Королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет после 70 лет правления. А родилась она 21 апреля 1926 года. Она старшая дочь Альберта, герцога Йоркского, второго сына Георга V, и его жены леди Елизаветы Боуз-Лайон.

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