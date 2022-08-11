В Лондоне продают мороженое со вкусом кетчупа и овсянки

«Овсянка, сэр!» Прямо в центре Лондона предлагают купить мороженое со вкусом овсяной каши и не только...
Дата загрузки: 2022-08-11
[покупательница]:
«Мы пришли рано утром и были очень взволнованы. Мы хотели попробовать все эти удивительные вкусы. Я под впечатлением. Для детей – это настоящее веселье».
[покупательница]:
«Мы попробовали большинство видов. Думаю, самым странным было мороженое со вкусом кетчупа и запечённой фасоли. Ничего более необычного не пробовала».
У взрослых самое популярное мороженое – со вкусом соевого соуса и майонеза. Детям нравится десерт с кокосовой стружкой.
[сотрудница магазина]:
«За четыре дня мы продали столько же мороженого, сколько продают за полтора месяца. Популярность огромная».
Магазин будет работать до конца августа, а потом закроется.
Короткая ссылка на эту страницу: