«Овсянка, сэр!» Прямо в центре Лондона предлагают купить мороженое со вкусом овсяной каши и не только...

В Лондоне продают мороженое со вкусом кетчупа и овсянки

[покупательница]:

«Мы пришли рано утром и были очень взволнованы. Мы хотели попробовать все эти удивительные вкусы. Я под впечатлением. Для детей – это настоящее веселье». [покупательница]:

«Мы попробовали большинство видов. Думаю, самым странным было мороженое со вкусом кетчупа и запечённой фасоли. Ничего более необычного не пробовала».

«Овсянка, сэр!» Прямо в центре Лондона предлагают купить мороженое со вкусом овсяной каши и не только. Здесь словно в классической британской лавке есть и запечённая фасоль, и картошка, и кетчуп, и майонез. Правда, всё это в виде холодного десерта.

У взрослых самое популярное мороженое – со вкусом соевого соуса и майонеза. Детям нравится десерт с кокосовой стружкой.

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[сотрудница магазина]:

«За четыре дня мы продали столько же мороженого, сколько продают за полтора месяца. Популярность огромная».

Магазин будет работать до конца августа, а потом закроется.

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