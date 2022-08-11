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В Лондоне продают мороженое со вкусом кетчупа и овсянки

В Лондоне продают мороженое со вкусом кетчупа и овсянки

«Овсянка, сэр!» Прямо в центре Лондона предлагают купить мороженое со вкусом овсяной каши и не только...

Дата загрузки: 2022-08-11

В Лондоне продают мороженое со вкусом кетчупа и овсянки
«Овсянка, сэр!» Прямо в центре Лондона предлагают купить мороженое со вкусом овсяной каши и не только. Здесь словно в классической британской лавке есть и запечённая фасоль, и картошка, и кетчуп, и майонез. Правда, всё это в виде холодного десерта.

[покупательница]:
«Мы пришли рано утром и были очень взволнованы. Мы хотели попробовать все эти удивительные вкусы. Я под впечатлением. Для детей – это настоящее веселье».

[покупательница]:
«Мы попробовали большинство видов. Думаю, самым странным было мороженое со вкусом кетчупа и запечённой фасоли. Ничего более необычного не пробовала».

У взрослых самое популярное мороженое – со вкусом соевого соуса и майонеза. Детям нравится десерт с кокосовой стружкой.

[сотрудница магазина]:
«За четыре дня мы продали столько же мороженого, сколько продают за полтора месяца. Популярность огромная».

Магазин будет работать до конца августа, а потом закроется.
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