2000 венесуэльцев станцевали сальсу, чтобы побить рекорд Гиннесса

Более 2000 венесуэльцев одновременно исполнили танец руэда де касино на стадионе в Каракасе. Так они надеются..

Более 2000 венесуэльцев одновременно исполнили танец руэда де касино на стадионе в Каракасе. Так они надеются побить мировой рекорд Книги Гиннесса и принести славу Латинской Америке. Сейчас первенство удерживает Испания.

Танцоры съехались со всей Венесуэлы, но до этого все тщательно готовились.

Руэда де касино – это разновидность сальсы. Танец зародился на Кубе. Руэда означает колесо, потому что пары выстраиваются по кругу. Они выполняют определённые фигуры, сменяя партнёров.

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Не пропусти самое интересное! Подписаться «Неописуемо приятно участвовать в таком мероприятии в Венесуэле. Будет видно, удалось ли побить рекорд Гиннесса, но Венесуэла подготовилась к этому событию. В нашей стране танцоров сальсы больше, чем во всём мире». [танцовщица]:

«Это великолепно. Я рада, что мы и вся Венесуэла добились успеха, стремясь к рекорду Гиннесса. Для нас будет замечательно побить этот рекорд».

Сальса – это музыкальный жанр латиноамериканского происхождения. Сейчас он популярен во всём мире.

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