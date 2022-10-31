Подводные камни мировой торговли аквариумной рыбой

Мелководье вокруг острова Бали – дом для множества ярких представителей дикой природы. Это также место, где..

Мелководье вокруг острова Бали – дом для множества ярких представителей дикой природы. Это также место, где местные жители могут зарабатывать на жизнь.

Маде Партиана готовится отправиться в море на поиски рыбы. Он будет охотиться на морских обитателей, которые потом отправятся в другие страны прямиком в аквариумы.

[Маде Партиана, ловец аквариумной рыбы]:

«Я начал рыбачить в 1997 году, окончив начальную школу. Мои родители не могли оплатить моё образование, так что я стал ловить декоративную рыбу».

Миллионы морской рыбы вылавливают в Индонезии и других странах, чтобы наполнить аквариумы в комнатах, отелях и ресторанах по всему миру.

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И такую ловлю трудно регулировать. Рыбаки часто используют цианид натрия, распыляя его в воде. Он ненадолго делает рыбу малоподвижной. С другой стороны он очень негативно сказывается на других организмах, включая кораллы.

Партиана говорит, что ответственно подходит к своему ремеслу.

[Маде Партиана, ловец аквариумной рыбы]:

«Море большое, оно открыто для всех. Но нельзя использовать цианид, нужно уважать природу и ловить рыбу сетями, которые безвредны для окружающей среды».

Но не все такие ответственные, как этот рыбак. Многие работают через посредников. Такие пути поставок сложно отследить.

[Эндрю Райн, биолог]:

«Большую часть рыбы, поступающую в США, покупают на законных основаниях. Но есть доля, которую, безусловно, добывают незаконно. При этом даже человек, который её импортирует, не может знать, какая рыба вылавливается должным образом, а какая нет».

Вылов рыбы с помощью цианида запрещён в таких странах, как Индонезия и Филиппины. Но следить за соблюдением закона по-прежнему крайне сложно. Пока не существует теста, который точно показал бы, каким образом поймали ту или иную рыбу.

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