Грандиозное пиршество устроили для тысяч макак в тайском городе Лопбури. Фрукты, овощи и десерты из желе..

Пир на тысячи долларов: две тонны фруктов скормили макакам в Таиланде

Грандиозное пиршество устроили для тысяч макак в тайском городе Лопбури. Фрукты, овощи и десерты из желе – непоседливых обезьян угощают на славу. Так местные жители благодарят их за привлечение туристов.

Главный спонсор праздника – успешный тайский бизнесмен. Каждый год он тратит на угощение приличную сумму. В этот раз за две тонны продуктов заплатил почти 3000 долларов.

[Йоунгйутх Китваттананусорн, организатор фестиваля]:

«Из тех фруктов, что мы привезли сюда, обезьяны больше всего любят дуриан, чернику и вишню, которая стоит 20 долларов за килограмм – им нравятся дорогие фрукты».

Фестиваль проходит уже в 34-й раз. За день обезьян кормят фруктами четыре раза. Туристы такое зрелище не пропускают.

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[туристка из США]:

«Мы услышали, что пройдёт такой фестиваль, и просто не могли не приехать, потому что уже были в Таиланде. Это удивительное зрелище, и так приятно помочь разложить все эти фрукты».

В центре Лопбури насчитывается примерно 4000 обезьян. Они живут на улицах и на территории храмового комплекса, которому уже тысяча лет.

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