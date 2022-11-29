Пир на тысячи долларов: две тонны фруктов скормили макакам в Таиланде

Грандиозное пиршество устроили для тысяч макак в тайском городе Лопбури. Фрукты, овощи и десерты из желе..
Дата загрузки: 2022-11-30
Грандиозное пиршество устроили для тысяч макак в тайском городе Лопбури. Фрукты, овощи и десерты из желе – непоседливых обезьян угощают на славу. Так местные жители благодарят их за привлечение туристов.
Главный спонсор праздника – успешный тайский бизнесмен. Каждый год он тратит на угощение приличную сумму. В этот раз за две тонны продуктов заплатил почти 3000 долларов.
[Йоунгйутх Китваттананусорн, организатор фестиваля]:
«Из тех фруктов, что мы привезли сюда, обезьяны больше всего любят дуриан, чернику и вишню, которая стоит 20 долларов за килограмм – им нравятся дорогие фрукты».
Фестиваль проходит уже в 34-й раз. За день обезьян кормят фруктами четыре раза. Туристы такое зрелище не пропускают.
[туристка из США]:
«Мы услышали, что пройдёт такой фестиваль, и просто не могли не приехать, потому что уже были в Таиланде. Это удивительное зрелище, и так приятно помочь разложить все эти фрукты».
В центре Лопбури насчитывается примерно 4000 обезьян. Они живут на улицах и на территории храмового комплекса, которому уже тысяча лет.
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