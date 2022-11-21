Крупнейшая в Европе: останки доисторической черепахи обнаружили в Испании

В субтропических морях, омывавших берега древней Европы 83 миллиона лет назад, плавала одна из самых больших..

В субтропических морях, омывавших берега древней Европы 83 миллиона лет назад, плавала одна из самых больших зарегистрированных черепах. Пресмыкающееся было размером с небольшой автомобиль, например, с Mini Cooper.

А описать её смогли благодаря останкам, которые обнаружили на северо-востоке Испании.

[Анхель Голобарт, археолог]:

«Этот фрагмент плеча и бедра поможет изучить новый вид морских черепах».

Новый вид назвали левиафанохелис энигматика. Предполагается, что эта особь была в длину три метра 70 сантиметров и весила чуть меньше двух тонн. А жила она в меловой период. Это была последняя глава эры динозавров.

[Анхель Голобарт, археолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Левиафанохелисы плавали в море Тетис. Помимо них, в нём обитали мозазавры – огромные морские рептилии до 15 метров в длину с мощными челюстями. Также в глубинах скрывались акулы, скаты и плезиозавры.

У черепахи был гладкий панцирь. Большую часть времени она проводила в океане. На сушу выходила только отложить яйца.

В наши дни самыми крупными считаются кожистые черепахи. Они могут достигать двух метров в длину и во время миграции преодолевать огромные расстояния.

При этом по размерам левиафанохелисы всё же не догнали самое крупное из известных доисторических пресмыкающихся. Вид архелон обитал примерно 70 миллионов лет назад. Особи могли достигать четырёх метров 60 сантиметров в длину.

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