Рыбаки стоят в очереди за копиями рыбных трофеев

Рыбные муляжи Австралия Любовь к рыбалке в доме австралийца Тима Бьютела выставлена напоказ. Рыбы развешаны по..

Рыбные муляжиАвстралия

Любовь к рыбалке в доме австралийца Тима Бьютела выставлена напоказ. Рыбы развешаны по всему дому. На стенах – более 100 муляжей. Это коллекция трофеев с его удачных рыбалок.

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[Тим Бьютела, рыбак]:«Это наполняет мою жизнь. Мы получили массу удовольствия от рыбалки, сохранили много весёлых моментов. Моим сыновьям это тоже нравится».

Многочисленные муляжи рыбы в доме Тима создал Мэтт Грейвс. Сначала это было его хобби. Потом переросло в прибыльный бизнес. Чтобы заниматься этим целый день, Мэтт оставил карьеру в горнодобывающей промышленности.

Австралиец делает слепок с оригинала трофея или по фотографии. Затем создаёт стеклопластиковую копию. Последний этап – покраска.

[Мэтт Грейвс, создатель муляжей рыбы]:«Это как трофей и рыбу не обязательно убивать. Вы может прислать мне фотографию, и я смогу воссоздать её для вас».

Стоимость крупной рыбы доходит до 2000 долларов. На её изготовление уходит пять дней. Ракообразные также популярны у коллекционеров.

[Мэтт Грейвс, создатель муляжей рыбы]:«Это похоже на большой пазл. Попытаться придать им всем естественный живой вид – это, наверное, самое сложное».

Творения Мэтта пользуются большим спросом. Очередь из клиентов уже выстроилась на пять месяцев вперёд.

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