Рыбаки стоят в очереди за копиями рыбных трофеев

Рыбные муляжи Австралия Любовь к рыбалке в доме австралийца Тима Бьютела выставлена напоказ. Рыбы развешаны по..
Дата загрузки: 2022-09-29
Австралия
Любовь к рыбалке в доме австралийца Тима Бьютела выставлена напоказ. Рыбы развешаны по всему дому. На стенах – более 100 муляжей. Это коллекция трофеев с его удачных рыбалок.[Тим Бьютела, рыбак]:
«Это наполняет мою жизнь. Мы получили массу удовольствия от рыбалки, сохранили много весёлых моментов. Моим сыновьям это тоже нравится».
Многочисленные муляжи рыбы в доме Тима создал Мэтт Грейвс. Сначала это было его хобби. Потом переросло в прибыльный бизнес. Чтобы заниматься этим целый день, Мэтт оставил карьеру в горнодобывающей промышленности.
Австралиец делает слепок с оригинала трофея или по фотографии. Затем создаёт стеклопластиковую копию. Последний этап – покраска.[Мэтт Грейвс, создатель муляжей рыбы]:
«Это как трофей и рыбу не обязательно убивать. Вы может прислать мне фотографию, и я смогу воссоздать её для вас».
Стоимость крупной рыбы доходит до 2000 долларов. На её изготовление уходит пять дней. Ракообразные также популярны у коллекционеров.[Мэтт Грейвс, создатель муляжей рыбы]:
«Это похоже на большой пазл. Попытаться придать им всем естественный живой вид – это, наверное, самое сложное».
Творения Мэтта пользуются большим спросом. Очередь из клиентов уже выстроилась на пять месяцев вперёд.
Короткая ссылка на эту страницу: