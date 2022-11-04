Нахальным пеликанам отдают тонны рыбы в Израиле

Тысячи пеликанов, словно дрессированные, рядами подходят к самому краю водохранилища в Израиле. Они уже знают: подъехал..

Тысячи пеликанов, словно дрессированные, рядами подходят к самому краю водохранилища в Израиле. Они уже знают: подъехал грузовик, значит, начнётся пир. В этой цистерне – тонны второсортной рыбы. Для людей она не годится, а птицам – в самый раз.

Пеликанов подкармливают не только из любви к пернатым. Это своего рода компромисс. Голодные птицы разоряют рыбные фермы. Для них это лёгкая добыча и обилие еды, а для фермеров – невосполнимый ущерб. Один пеликан за день съедает больше килограмма пищи.

Власти решили кормить прожорливых птиц второсортной рыбой. Пеликаны сыты, а фермеры спокойны.

Каждую весну сотни миллионов пернатых мигрируют из Африки в Европу и Азию, а осенью возвращаются обратно. Они выбирают сухопутные маршруты, поскольку над морем лететь опаснее.

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Израиль – это временное пристанище для мигрирующих птиц, в том числе и пеликанов. Здесь они отдыхают и кормятся.

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