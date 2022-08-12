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Как древний индийский город стал «умным»

Как древний индийский город стал «умным»

Варанаси – один из старейших городов мира и центр паломничества буддистов. Сегодня городские власти намерены сделать..

Дата загрузки: 2022-08-12

Как древний индийский город стал «умным»
Варанаси – один из старейших городов мира и центр паломничества буддистов. Сегодня городские власти намерены сделать его ещё и «умным», использовав современные технологии и повысив качество жизни местных жителей.

Уже сейчас шоссе украшают скульптуры и художественные инсталляции из переработанных отходов. Сюжеты самые разные: от национального героя Махатмы Ганди до бабочек, земного шара, слонов и исполнителей древних танцев.

[Васудеван Дейвасигамани, глава Smart City]:
«У нас достаточно отходов, металлолома и тележек.. Отходы из железа и пластика, а также шины накапливаются в городе в большом количестве. Вот мы и подумали превратить их в искусство».

Расположенный между Дели и Калькуттой в бассейне реки Ганг, Варанаси веками оставался центром философии, медицины и образования. Сегодня это также один из самых загрязнённых городов Индии с плохим качеством воздуха и воды.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обещает превратить 3000-летний Варанаси в один из главных «умных» городов страны. Задействуют дроны, 3D-печать, биотехнологии и энергосберегающие устройства.

Всего таких городов планируется создать 100. Помимо Варанаси в список войдут Удайпур, Ахмадабад, Сурат, Индор и Бхопал.
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