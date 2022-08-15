Магазины Испании обяжут закрывать двери и выключать свет

Испанские офисы, магазины и гостиницы больше не смогут устанавливать свои кондиционеры ниже 27 градусов по Цельсию..

Испанские офисы, магазины и гостиницы больше не смогут устанавливать свои кондиционеры ниже 27 градусов по Цельсию летом и системы отопления – выше 19-ти градусов зимой.

Правительство одобрило законопроект с набором мер по энергосбережению. Оно намерено сократить потребление газа на 7% в соответствии с недавними энергетическими соглашениями ЕС.

С 30 сентября магазины будут обязаны держать двери закрытыми. А после десяти вечера им нужно будет отключать свет в витринах. В общественных зданиях обяжут выключать свет, если им не пользуются.

[Тереза Рибера, министр окружающей среды Испании]:

«Мы хотим, чтобы в помещениях, где работают кондиционеры или системы отопления, двери были закрыты. Будет период адаптации. Но до 30 сентября все здания должны быть оборудованы так, чтобы двери были закрыты».

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Предварительно, правила будут действовать до ноября 2023. Они уже вызвали неоднозначную реакцию. Так, власти Мадрида обещают найти способы обойти меры.

[Энрике Оссорио, вице-президент регионального правительства]:

«Нас особенно беспокоит тот факт, что центральные власти решают, какую температуру должны поддерживать торговые точки и организации, и как они должны освещать витрины. Учитывая цены на электроэнергию, лучше всего определить объёмы потребления могут сами предприниматели».

Владельцы магазинов в Мадриде недовольны правилами.

[Вероника Лопес, жительница Мадрида]:

«В центре Мадрида все магазинчики небольшие. И их двери открыты, поскольку туристов много. Если двери будут закрыты, то это лишит нас части клиентов. Открытие дверей – это лишнее телодвижение. А замена их на автоматические – это лишние расходы».

Впрочем, есть и те, кому изменения понравились.

[местная жительница]:

«Мне всегда приходится летом надевать что-то с длинными рукавами, например, в кино. Садишься в автобус, и кондиционер так дует, что пронизывает насквозь. Так что нужно утепляться. Хорошая мера. Зимой нужно одеваться потеплее, а летом – попрохладнее».

Лето в Испании – одно из самых жарких в Европе. В этом году здесь уже было две тепловых волны. По несколько дней подряд температура воздуха превышала 40 градусов по Цельсию.

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