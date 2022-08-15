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Магазины Испании обяжут закрывать двери и выключать свет

Магазины Испании обяжут закрывать двери и выключать свет

Испанские офисы, магазины и гостиницы больше не смогут устанавливать свои кондиционеры ниже 27 градусов по Цельсию..

Дата загрузки: 2022-08-15

Магазины Испании обяжут закрывать двери и выключать свет
Испанские офисы, магазины и гостиницы больше не смогут устанавливать свои кондиционеры ниже 27 градусов по Цельсию летом и системы отопления – выше 19-ти градусов зимой.

Правительство одобрило законопроект с набором мер по энергосбережению. Оно намерено сократить потребление газа на 7% в соответствии с недавними энергетическими соглашениями ЕС.

С 30 сентября магазины будут обязаны держать двери закрытыми. А после десяти вечера им нужно будет отключать свет в витринах. В общественных зданиях обяжут выключать свет, если им не пользуются.

[Тереза Рибера, министр окружающей среды Испании]:
«Мы хотим, чтобы в помещениях, где работают кондиционеры или системы отопления, двери были закрыты. Будет период адаптации. Но до 30 сентября все здания должны быть оборудованы так, чтобы двери были закрыты».

Предварительно, правила будут действовать до ноября 2023. Они уже вызвали неоднозначную реакцию. Так, власти Мадрида обещают найти способы обойти меры.

[Энрике Оссорио, вице-президент регионального правительства]:
«Нас особенно беспокоит тот факт, что центральные власти решают, какую температуру должны поддерживать торговые точки и организации, и как они должны освещать витрины. Учитывая цены на электроэнергию, лучше всего определить объёмы потребления могут сами предприниматели».

Владельцы магазинов в Мадриде недовольны правилами.

[Вероника Лопес, жительница Мадрида]:
«В центре Мадрида все магазинчики небольшие. И их двери открыты, поскольку туристов много. Если двери будут закрыты, то это лишит нас части клиентов. Открытие дверей – это лишнее телодвижение. А замена их на автоматические – это лишние расходы».

Впрочем, есть и те, кому изменения понравились.

[местная жительница]:
«Мне всегда приходится летом надевать что-то с длинными рукавами, например, в кино. Садишься в автобус, и кондиционер так дует, что пронизывает насквозь. Так что нужно утепляться. Хорошая мера. Зимой нужно одеваться потеплее, а летом – попрохладнее».

Лето в Испании – одно из самых жарких в Европе. В этом году здесь уже было две тепловых волны. По несколько дней подряд температура воздуха превышала 40 градусов по Цельсию.
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