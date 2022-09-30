Впервые в Нью-Йорке открылся фуд-холл сингапурской уличной еды. Она многонациональная: объединяет вкусы малайской, китайской и индийской..

Уличную еду Сингапура теперь можно купить в Нью-Йорке

Впервые в Нью-Йорке открылся фуд-холл сингапурской уличной еды. Она многонациональная: объединяет вкусы малайской, китайской и индийской кухни.

Заведение Urban Hawker обосновалось в центре Манхэттена. Оно включает 17 киосков. В 11 из них работают продавцы уличной еды непосредственно из Сингапура.

[К. Ф. Ситох, куратор заведения Urban Hawker]:

«Уличная еда в Сингапуре – это не просто жарка на огне или во фритюре. Это довольно сложные блюда. Готовить нужно начинать за шесть часов, чтобы еда была готова для клиентов к 10 или 11 часам утра».

Каждый павильон специализируется на одном из блюд. Здесь можно попробовать краба с перцем чили, омлет с устрицами, рис с курицей по-хайнаньски или наси-лемак – ароматное блюдо из риса на кокосовом молоке.

[К. Ф. Ситох, куратор заведения Urban Hawker]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Куратор заведения надеется, что в США появится больше центров сингапурской уличной еды.

[К. Ф. Ситох, куратор заведения Urban Hawker]:

«Это просто как экспорт бабушкиной вкуснятины, еды, на которой я вырос».

Джули Ли пришла в фуд-холл уже третий раз. Она в восторге от необычных блюд.

[Джули Ли, посетительница заведения Urban Hawker]:

«Каждый должен попробовать эту еду. Она такая ароматная и очень нежная».

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